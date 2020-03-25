10 рецептов национальной кухни из курицы

Курица по-тайски. Всегда Вкусно! Курица по-тайски. Всегда Вкусно!

В каждой национальной кухне найдется свой рецепт приготовления вкусного блюда из курицы и, как правило, это блюдо особенное, насыщенное ароматами и разными вкусами.

Курица по-тайски

Время приготовления 25 минут

Приготовить это популярное блюдо достаточно просто. Вам понадобится меньше получаса и аппетитное блюдо с неповторимым вкусом сделает ваш обед или ужин особенным Подавайте курицу по-тайски горячей, с отварным рисом.

Ингредиенты: * Куриное филе - 800 г * Сушеные грибы муэр - 10 г

* Соевый соус - 8 ст.л. * Вода - 4 ст.л. * Устричный соус - 4 ст.л.

* Сахар коричневый - 2 ст.л. * Кунжутное масло - 2 ч.л.

* Чеснок - 5 зубчиков * Перец чили - 1 шт. * Перец черный - ½ ч.л.

* Имбирь - 25 г * Лук репчатый - 100 г * Перец сладкий - 1 шт.

* Зеленый лук - 3 стебля * Растительное масло - 2 ст.л. * Соль - ½ ч.л.

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ЧИХИРТМА. Грузинская кухня

Время приготовления 1час 20 минут

Изумительная чихиртма. Грузины называют этот суп «Королем супов». Наравне с хашем и хашламой, чихиртму подают на утро, после хорошего застолья. В нем нет овощей, только бульон и мясо птицы. Но приготовить настоящую чихиртму, без соблюдения некоторых правил, невозможно. Все секреты в нашем рецепте.

Ингредиенты: * Курица - 1500 г * Вода - 3 л * Лук репчатый 2 шт. - 300 г

* Яйца куриные - 3 шт. (на 1 литр 1 шт.)

* Мука пшеничная - 3 ст.л. (на 1 литр 1 ст.л.)

* Уксус белый винный - 3 ст.л. (на 1 литр 1 ст.л.) * Сливочное масло - 50 г

* Кинза - 60 г * Соль - по вкусу * Черный молотый перец - по вкусу

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Курица по-мароккански

Время приготовления 50 минут

Приготовьте куриные бедра по рецепту из Марокко - на тонкой подушке из ломтика апельсина, приправленную пряностями и сдобренную кусочком сливочного масла. Такое блюдо готовится легко и с успехом станет основой к праздничному столу, семейному обеду или ужину. Богатство вкусов и необычная подача приготовленной курицы, покорит любого гурмана.

Ингредиенты: * Куриные бедра - 900 г * Апельсин - 2 шт.

* Паприка сладкая - 2 ч.л. * Тмин молотый - 1 ч.л. * Куркума - ½ ч.л.

* Перец кайенский - ½ ч.л. * Соль - 1 ч.л. * Корица - ½ ч.л.

* Имбирь сушеный - ½ ч.л. * Сливочное масло - 100 г

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ГЕДЛИБЖЕ. Кабардинская кухня

Время приготовления 1 час 15 минут

Курица, тушеная в сметане. Подается гедлибже с пастой, так называется гарнир, приготовленный особым образом из пшена и манной крупы. Паста напоминает кусочки пирога. Сочетание ингредиентов настолько идеально, что из простых продуктов у вас получится очень вкусное и необычное блюдо, которое станет настоящим событием для семейного обеда или праздничного ужина.

Ингредиенты: * Филе куриного бедра - 800 г * Лук репчатый - 400 г

* Масло сливочное - 100 г * Растительное масло - 2 ст.л. * Сметана - 250 г

* Мука пшеничная - 2 ст.л. * Чеснок - 4 зубчика *

Для пасты: Крупа пшенная - 1,5 стакана * Крупа манная - 2 ст.л.

* Вода для пасты - 4,5 стакана * Соль - 2 ч.л.

* Перец красный чили хлопья - ½ ч.л. * Вода для соуса - 300 мл

* Петрушка измельченная - 1 ст.л.

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Фунчоза с курицей и овощами. Корейская кухня

Время приготовления 40 минут

Это блюдо называют салатом, но приготовленная по-корейски фунчоза с филе куриной грудки и овощами, вполне может стать для вас основным блюдом на обед или на ужин. Аппетитное, легкое и одновременно сытное блюдо, наполненное ароматами специй и соусов, вам захочется приготовить еще не раз.

Ингредиенты: * Фунчоза - 150 г * Морковь - 150 г * Свежие огурцы - 240 г

* Репчатый лук - 160 г * Филе куриной грудки - 600 г * Куриные яйца -2 шт.

* Сладкий перец - 200 г * Кинза - 30 г * Кунжутные семечки - 2 ст.л.

* Чеснок - 15 г * Паприка сладкая молотая - 1 ст.л.

* Черный молотый перец - ½ ч.л. * Красный перец чили молотый - ½ ч.л.

* Сахар - 1 ст.л. * Соль - 1 ч.л. * Уксус 9% - 4 ст.л. * Кориандр молотый - 1 ч.л. * Соевый соус - 6 ст.л. * Растительное масло - 5 ст.л.

* Кунжутное масло - 2 ст.л.

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КУРИНЫЙ ПАПРИКАШ. Венгерская кухня

Время приготовления 45 минут

Кто хоть раз попробовал знаменитый венгерский паприкаш, вряд ли сможет отказаться от этого аппетитного блюда. Насыщенный вкус, нежное и сочное мясо курицы, неповторимое сочетание ингредиентов, с аппетитным ароматом копченой сладкой паприки, о таком только мечтать. Или приготовить!

Ингредиенты: * Куриные голени - 1200 г * Растительное масло - 2 ст.л.

* Сливочное масло - 30 г * Лук репчатый - 180 г * Чеснок - 4 зубчика

* Мука пшеничная - 2 ст.л. * Паприка сладкая - 3 ст.л.

* Томатная паста - 2 ст.л. * Бульон куриный - 500 мл * Соль - по вкусу

* Перец - по вкусу

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Куриная грудка по-итальянски

Время приготовления 55 минут

Нежное и сочное филе куриной грудки запеченное с прованскими травами и помидорами, на подушке из лука. Вам не понадобится много усилий, чтобы приготовить это восхитительное итальянское блюдо для праздничного стола, романтического ужина или семейного обеда.

Ингредиенты: * Куриная грудка - 1 кг * Прованские травы - 2 ч.л.

* Тимьян сушеный - 1 ч.л. * Лук репчатый - 300 г * Паприка сладкая - 1 ч.л.

* Чеснок - 4 зубчика * Оливковое масло - 3 ст.л. * Лимонный сок - 2 ст.л.

* Помидоры средние - 350 г * Петрушка свежая - 5 г * Соль - 1 ч.л.

* Перец черный молотый - ½ ч.л.

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Куриные наггетсы. Американская кухня

Время приготовления 30 минут

Куринные наггетсы наравне с картофелем фри, чизбургерами и гамбургерами давно заняли первые позиции в списке самых популярных блюд американской кухни у детей и у взрослых. Предложите, например, детям с плохим аппетитом куриные наггетсы и получить отказ шансов, практически, нет. А уж если говорить о взрослых, то вряд ли вы найдете футбольного болельщика или девушку, даже находящуюся на диете, которая не мечтала бы съесть кусочек, другой этого лакомства. Приготовьте куриные наггетсы дома, сочные и хрустящие, с золотистой корочкой, подайте к ним белый или красный соус, свежие овощи и получайте удовольствие.

Ингредиенты: * Филе куриной грудки - 1 кг * Куриные яйца - 3 шт.

* Кукурузные хлопья без сахара - 270 г * Мука пшеничная - 150 г

* Масло растительное - 1,5 л * Соль - 2 ч.л. * Вода - 300 мл

* Чеснок - 1 большой зубчик * Паприка сладкая - 1/2 ч.л. * Куркума - 1/2 ч.л. * Кориандр молотый - 1/2 ч.л. * Сахар - 1/2 ч.л. * Уксус винный - 1 ст.л.

* Красный перец чили - 1/2 ч.л.

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Курица карри. Индийская кухня

Время приготовления

Курица карри в кокосовом молоке по-индийски это нежное филе, с пикантным аппетитным соусом, в сочетании с индийскими специями, которые откроют для вас новые вкусы популярного куриного мяса.

Ингредиенты: ◦ Курица филе - 600 г ◦ Молоко кокосовое - 200 мл

◦ Бульон куриный - 500 мл ◦ Куркума - 1/3 ч. л. ◦ Лимонный сок - 2 ст. л.

◦ Масло растительное - 2 ст. л. ◦ Имбирь натертый - 1 ст. л.

◦ Чеснок натертый - 1 ст. л. ◦ Лук репчатый - 100 г ◦ Гарам масала - 1 ч. л. (черный перец, гвоздика, кардамон, мускатный орех, куркума, тмин, корица,кориандр, бадьян) ◦ Перец чили красный молотый - 1/2 ч. л.

◦ Кумин молотый - 1 ч. л. ◦ Петрушка - 5 г ◦ Соль - 1 ч. л.

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Монгольская курица. Китайская кухня

Время приготовления 25 минут

Монгольская курица или курица по-монгольски, популярное блюдо китайской кухни, да-да, мы не ошиблись, это именно так! Нужно буквально 20-25 минут, чтобы приготовить нежную и сочную курицу. Главный секрет этого блюда - роскошный монгольский соус! Подавайте с отварным рисом.

Ингредиенты: * Филе куриной грудки- 800 г * Кукурузный крахмал - 4 ст.л. * Растительное масло - 3 ст.л. * Чеснок - 4 зубчика

* Имбирь измельченный - 2 ст.л. * Кунжутное масло - 2 ст.л.

* Соевый соус - 125 мл * Вода - 150 мл * Сахар коричневый - 4 ст.л.

* Зеленый лук - 3 стебля * Перец черный молотый - ½ ч.л.

Подробный рецепт

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