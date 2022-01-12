Масло, воск, лак, шеллак. Что выбрать для отделки мебели.

Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Вы же знаете, что я читаю каждый ваш комментарий, отвечаю, дискутирую. Ведь именно в комментариях я чувствую подписчиков, их интерес и увлеченность.

И вот на эту статью меня подтолкнул один комментатор. Ведь тема для статьи действительно интересная - тема финишного покрытия мебели, деревянных изделий.

Лак. Видов лака очень много: алкидные, полиуретановые, полиэфирные, акриловые. Любой лак создает на поверхности древесины пленку. Поэтому, если на поверхности мебели появляется царапина и туда попадает влага, то лак начинает вспучиваться. И чтобы такую поверхность обновить, нужно полностью снять лаковое покрытие и нанести новое.

Фото из интернета Фото из интернета

Фото из интернета Фото из интернета

Фото из интернета Фото из интернета

Зачастую, чтобы получить красивую ровную поверхность, для работы с лаком нужны специальные устройства, краскопульты. Так как гладкое покрытие можно получить распылением. Кистью сложно добиться поверхности без полос и разводов.

Шеллак. Шеллак — продукт жизнедеятельности лаковых червецов Laccifer lacca или Kerria lacca. Его собирают раз в год и получают хлопья сухого шеллака. А чтобы его использовать для покрытия предметов мебели, сухой шеллак смешивают с денатуратом (этиловым спиртом) в различных пропорциях.

Хлопья шеллака. Фото из интернета Хлопья шеллака. Фото из интернета

Фото из интернета Фото из интернета

Это профессиональное покрытие реставраторов. Шеллак подчеркивает текстуру древесины, обладает хорошим блеском, устойчив к УФ излучению, обладает прекрасными адгезионными свойствами, безопасный.

Но у шеллака есть ряд минусов. Это конечно же цена. Он довольно дорог. Шеллак боится спиртосодержащих продуктов, а так же ацетона. А современные средства, например для укладки волос, содержат различные химические составы. Шеллак так же не стоек к воде. От нее остаются белые пятна. У него ограниченный срок годности и эксплуатации. Он не стоек к царапинам. Но дополнительная обработка воском может помочь в защите.

Морилка (также бейц от нем. Beize). По сути это пропитка для тонирования деревянных поверхностей, а так же в качестве антисептика. Морилка подчёркивает естественную текстуру древесины, придавая ей выбранный оттенок.

Морилки бывают: водные, спиртовые, восковые и масляные.

Водная морилка. Фото из интернета Водная морилка. Фото из интернета

Спиртовая морилка. Фото из интернета Спиртовая морилка. Фото из интернета

Самые распространенные - это водные и спиртовые. С водными работать легче, а для спиртовых лучше использовать метод распыления. Так как спирт быстро выветривается и если использовать кисть или валик, то можно получить неравномерную поверхность.

Масляные морилки - они на основе масел. С ними очень легко и удобно работать. Такая морилка ложится ровно, без подтеков и пятен. Хорошо защищает от влаги и насекомых.

Восковая морилка - довольно новый и не сильно распространенный продукт.

Все виды морилок требуют финишного защитного покрытия: лак или масло.

Воск. Существуют мягкие и твердые воски.

Мягкий воск - глубоко проникает в волокна древесины, но обладает слабыми защитным свойствами, он плавится под воздействием тепла и требует постоянного обновления, не отталкивает пыль.

Фото из интернета Фото из интернета

Твердый воск - образует надежное водооталкивающее покрытие, обеспечивает защиту от мелких механических повреждений.

Фото из интернета Фото из интернета

Минусы восков - поверхность, обработанная воском без дополнительных добавок и масел, требует достаточно аккуратного обращения. Со временем такое покрытие стирается, часто повреждается в процессе уборки и требует обновления поверхности.

Масло для дерева. Масло проникает в дерево, постепенно полимеризуется и придает прочность поверхности. Но не создает пленки как лак. Поэтому, обновлять поверхность, на которую нанесено масло, можно точечно, не снимая все покрытие.

Так же масло защищает древесину от плесени, насекомых, не дает дереву гнить.

"Шёлковая" поверхность под маслом "Шёлковая" поверхность под маслом

Масла бывают колерованными и бесцветными. С маслом легко работать. Для получения красивой поверхности без разводов не нужны специальные приспособления. Его можно наносить кистью, ветошью, губкой. Излишки и разводы легко удаляются простой сухой безворсовой тряпочкой.

Для покрытия полов, лестниц, столешниц, полков для бани испльзуется специальное масло с добавлением восков. Воски придают маслу особую прочность. Я наношу воск в масле финишным слоем.

Так же, поверхность обработанная маслом для дерева, получается очень приятной на ощупь, словно шелковой.

Мой фаворит в покрытии - конечно же масло для дерева.

Надеюсь, статья была вам интересна и познавательна.

Буду благодарна за лайк и подписку.

Ваши Ожившие Деревяшки

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