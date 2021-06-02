Вяжем шапку "Жгуты из пышной резинки" спицами. Описание + видео.

Шапка "Жгуты из пышной резинки" спицами. Шапка "Жгуты из пышной резинки" спицами.

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Вяжем необычную, красивую шапку спицами. Шапка получается объемная и эластичная. В основе вязания - пышная или патентная резинка.

Шапка "Жгуты из пышной резинки" спицами. Можно полистать👉 Шапка "Жгуты из пышной резинки" спицами. Можно полистать👉

Такую модель шапки я, в основном, вяжу из пряжи Vita Brilliant в две нити.

По составу: 45% шерсть (ластер), 55% акрил. В 100 гр - 380 м.

Но так же можно связать из пряжи: Alize merino royal (в одну нить), gazzal baby wool (в две нити), Kartopu Merino Yun ( в одну нить). Перечислила варианты пряжи, из которых я вязала на данный момент. Можно взять любую другую пряжу на ваш вкус, схожую по метражу к перечисленным выше вариантам.

Комплект из пряжи Alize merino royal, цвет 73. Листайте👉 Комплект из пряжи Alize merino royal, цвет 73. Листайте👉

У меня на шапку размером 54-58, связанную из Vita Brilliant в две нити, ушло около 130 гр пряжи. В высоту шапка, примерно, 22 см.

Для вязания так же понадобится: маркер - для обозначения начала ряда, крючок или игла для макушки, вспомогательная спица и спицы круговые 40 см ( я взяла 3 мм, но вяжу я свободно, поэтому размер спиц подбирайте индивидуально, в зависимости от плотности вязания).

Для вязания необходимо: пряжа, маркер, вспомогательная спица, крючок, спицы круговые. Для вязания необходимо: пряжа, маркер, вспомогательная спица, крючок, спицы круговые.

Раппорт узора 24 петли - это 2 жгута по 12 петель. На шапку набираем 4 раппорта - 96 петель.

Небольшое отступление! Предвижу самый частый вопрос: "Сколько набрать петель на такой-то размер головы?".

Ответ: для этой модели шапки, такой какой вы её видете на фотографиях, набирается только 4 раппорта - 96 петель. Можно изменить раппорт, например 16 петель, но тогда шапка будет выглядеть иначе. Сколько, в этом случае, набирать раппортов (петель) на шапку я не знаю, т.к. не вязала. Считаем индивидуально, по образцу.

- Замыкаем петли в круг, ставим маркер. Я замыкаю петли без дополнительной петли, т.е. после смыкания в круг на спицах так же остается 96 петель. Если вам необходима петля для смыкания, значит набираем 97 петель.

- Провязываем 3 ряда резинки: 1 лицевая, 1 изнаночная.

- В 4-м ряду начинаем вязать 1-й ряд пышной резинки: провязываем лицевую петлю на ряд ниже (см фото), а изнаночную как обычно.

Вяжем лицевую на ряд ниже. Листайте👉 Вяжем лицевую на ряд ниже. Листайте👉

- В 5-м ряду вяжем 2-й ряд пышной резинки: лицевая как обычно, а изнаночную на ряд ниже (по аналогии с лицевой в предыдущем ряду).

- Далее вяжем пышную резинку, чередуя эти 2 ряда. Еще провязываем 4 ряда.

- Итак, мы провязали 3 ряда обычной резинки 1*1 и 6 рядов пышной резинки. Теперь выполняем перехлест влево: * 6 петель переносим на вспомогательную спицу и оставляем перед работой, провязываем 6 петель пышной резинки, затем провязываем 6 петель пышной резинки со вспомогательной спицы, 12 петель пышной резинки* - это раппорт. Повторяем от* и до* до конца ряда.

Шапка "Жгуты из пышной резинки" Можно полистать 👉 Шапка "Жгуты из пышной резинки" Можно полистать 👉

Еще фото можно посмотреть в моем инстаграме @Lucky.wool.

-Затем вяжем 9 рядов пышной резинки и выполняем перехлест вправо: * 12 петель пышной резинки, 6 петель переносим на вспомогательную спицу и оставляем за работой, 6 петель пышной резинки, затем 6 петель со вспомогательной спицы*. Повторяем от* и до*.

Далее вяжем, чередуя перехлесты влево и вправо. Между перехлестами провязываем 9 рядов пышной резинки. Всего вяжем 9 перехлестов.

После последнего (9-го) перехлеста провязываем 3 ряда ( можно 4,5,6,7 рядов, по необходимости) и начинаем выполнять убавки - это всего 2 ряда. В 1-м провязываем каждые 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, а во-втором так же 2 петли вместе до минимального количества. У меня на спицах остается 20 петель. Протягиваем рабочую нить через оставшиеся петли, снимаем спицы, стягиваем макушку, прячем хвостики.

Листайте👉 Листайте👉

Шапка готова!👍

Подробное видео по вязанию шапки здесь 👇

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