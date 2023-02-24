Как скачивать приложения из Microsoft Store физически | чтобы не зависеть от санкций или настроения американцев...

Всем привет! Сегодня у нас очередная публикация из рубрики "противоборство санкциям" (в прошлый раз мы с вами отключали компании Microsoft возможность "убить" нашу Windows обновлением- подлянкой, которое могло дестабилизировать систему). А конкретно сегодня мы поговорим о том, как скачивать программы из магазина Microsoft Store если:

приложение, которое вам нужно - заблокировано разработчиком на территории России (например, T-Drive | программа, превращающая Telegram в сетевой диск)

Разработчик этой утилиты из Украины. Он запретил россиянам использовать его ПО... ну как запретил. Он воспользовался настройками Microsoft Store, которые мы обойдем... Обложка выпуска... Разработчик этой утилиты из Украины. Он запретил россиянам использовать его ПО... ну как запретил. Он воспользовался настройками Microsoft Store, которые мы обойдем...

у вас отключены все-все обновления со стороны Майков (!) наверное я параноик. Сам я писал статьи о том, как заблокировать все накопительные обновления Windows, либо как заблокировать все обновления, кроме патчей безопасности (ссылки на этот материал будут в конце публикации * ) | но лично я сторонник хардкора... поэтому у меня физически отключена возможность загрузки обновлений - мое устройство даже не определяется в Microsoft Store как компьютер 👇

У меня работают все приложения и мессенджеры, но если зайти в Microsoft Store - получается, что у меня не компьютер, а неведомая зверушка... У меня работают все приложения и мессенджеры, но если зайти в Microsoft Store - получается, что у меня не компьютер, а неведомая зверушка...

на вашей версии Windows вырезан или отключен магазин Microsoft (например, у вас "сборка от Васяна" или система LTSC редакции | правда, у вас будет чуть больше мороки - нужно будет через режим разработчика установить обновленные VC библиотеки и утилиту "App Installer", выпущенную компанией Microsoft...)

Инструкция. Как качать программы на ПК, чтобы иметь возможность хранить их у себя, передавать друзьям и устанавливать без интернета...

Проходим на сайты: https://store.rg-adguard.net [сервис Adguard Store был запущен в 2018 и до сих пор исправно функционирует | Microsoft смотрит на его работу сквозь пальцы] и https://apps.microsoft.com/store/apps [официальный магазин Microsoft]

Первым делом на сайте магазина Microsoft ищем нужное нам приложение. Далее копируем ссылку на страничку с информацией о программе. У меня это ModernFlyouts. Первым делом на сайте магазина Microsoft ищем нужное нам приложение. Далее копируем ссылку на страничку с информацией о программе. У меня это ModernFlyouts.

Буду показывать на примере приложения "ModernFlyouts" (инструкция применима к любым программам: Telegam, Viber, T-Drive и т.д.)

Наша задача "скормить" сервису Adguard Store ссылку на страничку нужного нам приложения из Microsoft Store. У "ModernFlyouts" это https://apps.microsoft.com/store/detail/modernflyouts-preview/9MT60QV066RP Вставляем его поле "Sample Data" на страничке Adguard Store, выбираем ветку Retail и жмем на галочку в конце строки. Далее сервис раскурочивает ссылку, и мы видим, из каких компонентов состоит приложение"ModernFlyouts".

Внутри ссылки находятся пакеты среды выполнения C++ для различных архитектур (x64, x86 и arm) Внутри ссылки находятся пакеты среды выполнения C++ для различных архитектур (x64, x86 и arm)

Пару слов о структуре Microsoft Store и UWP-приложениях. Раньше программы состояли из зависимостей ("Dependencies" c набором всех необходимых библиотек для работы приложения), сертификата (он был не всегда) и собственно самой программы. Сейчас это обычно просто приложение, в состав которого уже включены все зависимости (xbundle) и пакеты среды выполнения C++ для различных архитектур (x64, x86 и arm). Последние вероятнее всего и так уже были установлены и обновлены на вашем компьютере. Первым делом качаете файл программы - у него самый большой размер, а расширение msixbundle (реже eappxbundle**).

Обычно самый "тяжелый" файл - это и есть программа. Качаем его | просто кликаем по синему тексту в столбце File. Размер отображается в последнем столбце Size. Далее просто дважды кликаем на загруженный файл и у нас откроется окно с инсталлятором. В 99% случаев вам не потребуется качать VC библиотеки*** В процессе установки App Installer (так называется программа, отвечающая за установку UWP-приложений) сообщит вам нужны ли дополнительные пакеты среды выполнения C++ Обычно самый "тяжелый" файл - это и есть программа. Качаем его | просто кликаем по синему тексту в столбце File. Размер отображается в последнем столбце Size.

**если в процессе установки программы App Installer выдаст сообщение о том, что не хватает Microsoft.VCLibs, то докачиваем эти компоненты с сайта Adguard Store (ориентируйтесь на свою архитектуру! у меня это x64 | у меня никакой ошибки не было, так как пакеты среды выполнения C++ обновляются крайне редко и они уже есть на моем ПК - я их установил с каким-то другим приложением):

Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.30704.0_x64__8wekyb3d8bbwe.BlockMap Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.30704.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx

Внешний вид PowerShell у вас может немного отличаться от моего, но это ни на что не влияет. Моя просто чуть более "рабочая" - с набором дополнительных функций и все. Внешний вид PowerShell у вас может немного отличаться от моего, но это ни на что не влияет. Моя просто чуть более "рабочая" - с набором дополнительных функций и все.

**вероятнее всего приложение, которое вы хотите скачать, уже устарело и разработчик его не обновляет | тогда качаем два файла с расширениями eappxbundle и appxbundle (опять же, они должны быть самого большого размера). Помещаем оба файла в одну папку и запускаем инсталлятор с расширением appxbundle, ждем несколько секунд (см. снимок ниже 👇)

Переносим их в одну папку или на рабочий стол (я размещу файлы в корне диска C). Запускаем PowerShell от имени администратора, указываем путь до файлов:

cd C:\

Приложение было выпущено в 2018 году, а разработчик забросил "HabiZest: The Habit Tracker" еще на версии 0.3.3 | поэтому программа устанавливается не через msixbundle. Приложение было выпущено в 2018 году, а разработчик забросил "HabiZest: The Habit Tracker" еще на версии 0.3.3 | поэтому программа устанавливается не через msixbundle.

далее набираем команду (в одну строчку): Add-AppxPackage Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.30704.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx

После обновления библиотеки повторно устанавливаем "ModernFlyouts" (файл 32669SamG.ModernFlyouts_0.9.3.0_neutral___pcy8vm99wrpcg.Msixbundle).

Поздравляю! Теперь все работает, а этот метод вы можете использовать в отношении любых бесплатных приложений, которые размещены в магазине Microsoft Store.

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Ссылки на чудо (Дзен, сервис Adguard Store и магазин Microsoft Store):

Как отключить накопительные обновления Windows, но оставить только загрузку патчей безопасности

Adguard Store - https://store.rg-adguard.net

https://store.rg-adguard.net веб-версия магазина MS Store - https://apps.microsoft.com/store/apps

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