Как скачивать приложения из Microsoft Store физически | чтобы не зависеть от санкций или настроения американцев...

Всем привет! Сегодня у нас очередная публикация из рубрики "противоборство санкциям" (в прошлый раз мы с вами отключали компании Microsoft возможность "убить" нашу Windows обновлением- подлянкой, которое могло дестабилизировать систему). А конкретно сегодня мы поговорим о том, как скачивать программы из магазина Microsoft Store если:
- приложение, которое вам нужно - заблокировано разработчиком на территории России (например, T-Drive | программа, превращающая Telegram в сетевой диск)
- у вас отключены все-все обновления со стороны Майков (!) наверное я параноик. Сам я писал статьи о том, как заблокировать все накопительные обновления Windows, либо как заблокировать все обновления, кроме патчей безопасности (ссылки на этот материал будут в конце публикации*) | но лично я сторонник хардкора... поэтому у меня физически отключена возможность загрузки обновлений - мое устройство даже не определяется в Microsoft Store как компьютер 👇
- на вашей версии Windows вырезан или отключен магазин Microsoft (например, у вас "сборка от Васяна" или система LTSC редакции | правда, у вас будет чуть больше мороки - нужно будет через режим разработчика установить обновленные VC библиотеки и утилиту "App Installer", выпущенную компанией Microsoft...)
Инструкция. Как качать программы на ПК, чтобы иметь возможность хранить их у себя, передавать друзьям и устанавливать без интернета...
Проходим на сайты: https://store.rg-adguard.net [сервис Adguard Store был запущен в 2018 и до сих пор исправно функционирует | Microsoft смотрит на его работу сквозь пальцы] и https://apps.microsoft.com/store/apps [официальный магазин Microsoft]
Буду показывать на примере приложения "ModernFlyouts" (инструкция применима к любым программам: Telegam, Viber, T-Drive и т.д.)
Наша задача "скормить" сервису Adguard Store ссылку на страничку нужного нам приложения из Microsoft Store. У "ModernFlyouts" это https://apps.microsoft.com/store/detail/modernflyouts-preview/9MT60QV066RP Вставляем его поле "Sample Data" на страничке Adguard Store, выбираем ветку Retail и жмем на галочку в конце строки. Далее сервис раскурочивает ссылку, и мы видим, из каких компонентов состоит приложение"ModernFlyouts".
Пару слов о структуре Microsoft Store и UWP-приложениях. Раньше программы состояли из зависимостей ("Dependencies" c набором всех необходимых библиотек для работы приложения), сертификата (он был не всегда) и собственно самой программы. Сейчас это обычно просто приложение, в состав которого уже включены все зависимости (xbundle) и пакеты среды выполнения C++ для различных архитектур (x64, x86 и arm). Последние вероятнее всего и так уже были установлены и обновлены на вашем компьютере. Первым делом качаете файл программы - у него самый большой размер, а расширение msixbundle (реже eappxbundle**).
**если в процессе установки программы App Installer выдаст сообщение о том, что не хватает Microsoft.VCLibs, то докачиваем эти компоненты с сайта Adguard Store (ориентируйтесь на свою архитектуру! у меня это x64 | у меня никакой ошибки не было, так как пакеты среды выполнения C++ обновляются крайне редко и они уже есть на моем ПК - я их установил с каким-то другим приложением):
- Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.30704.0_x64__8wekyb3d8bbwe.BlockMap
- Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.30704.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx
**вероятнее всего приложение, которое вы хотите скачать, уже устарело и разработчик его не обновляет | тогда качаем два файла с расширениями eappxbundle и appxbundle (опять же, они должны быть самого большого размера). Помещаем оба файла в одну папку и запускаем инсталлятор с расширением appxbundle, ждем несколько секунд (см. снимок ниже 👇)
Переносим их в одну папку или на рабочий стол (я размещу файлы в корне диска C). Запускаем PowerShell от имени администратора, указываем путь до файлов:
cd C:\
далее набираем команду (в одну строчку): Add-AppxPackage Microsoft.VCLibs.140.00.UWPDesktop_14.0.30704.0_x64__8wekyb3d8bbwe.appx
После обновления библиотеки повторно устанавливаем "ModernFlyouts" (файл 32669SamG.ModernFlyouts_0.9.3.0_neutral___pcy8vm99wrpcg.Msixbundle).
Поздравляю! Теперь все работает, а этот метод вы можете использовать в отношении любых бесплатных приложений, которые размещены в магазине Microsoft Store.
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Ссылки на чудо (Дзен, сервис Adguard Store и магазин Microsoft Store):
Как отключить накопительные обновления Windows, но оставить только загрузку патчей безопасности
- Adguard Store - https://store.rg-adguard.net
- веб-версия магазина MS Store - https://apps.microsoft.com/store/apps
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