Топ бесплатных утилит и программ для вашего Windows PC // 2022

Хороший и бесплатный софт … Говорят, что это действительно возможно. Во всяком случае мой опыт показывает — среди не только бесплатных, но и опенсорсных программ для PC встречаются настоящие шедевры, которые дадут 100 очков «серьезному», то есть платному софту. Многие ресурсы в сети собирают свои списки «лучшего и бесплатного». Я решил присоединиться к общему хору. Так что перечисленные ниже программы — это выбор канала The Geek Wolf. Практически все они были в свое время были протестированы и оценены по достоинству.

bestforpc.com bestforpc.com

Отмечу, что я старался не занимать внимание читателя очевидной информацией. Поэтому часть софта здесь просто не перечислена. Например, полностью отсутствуют браузеры и антивирусные утилиты. Просто потому, что названия этих программ известны даже самым неопытным новичкам и их можно обнаружить на машине практически каждого пользователя.

В этой части статьи мы поговорим про работу с данными

Удаление

DBAN (Draik’s Boot and Nuke)

Бесплатная в использовании программа «вайпит» HDD по собственному протоколу. Фактически DBAN — это загрузочный образ, чьи функции имеют весьма разрушительный характер. Софт «чистит» не только встроенные HDD или SSD, но также пригоден для работы с мобильными девайсами, внешними носителями и виртуальными машинами. DBAN лучше всего подходит для операций с большим объемом данных. В качестве бонуса софт убирает шпионские программы и вирусы MS Windows.

Узнать больше

bestforpc.com bestforpc.com

Eraser

Эта программа, как вы, вероятно, уже догадались, рассчитана на аналогичные задачи. Разве то Eraser более универсален с точки зрения версий Windows и может быть с большим успехом применен к небольшой корректировке данных, имеющихся на жестком диске пользователя. Код программы выпущен под лицензией GNU.

Узнать больше

bestforpc.com bestforpc.com

Disk Wipe

Хорошо, когда программа маленькая и бесплатная. Но еще лучше, если она еще и портативная. Disk Wipe — весьма «злой» переносной софт, который не нуждается в установке. Программа не только удаляет данные из разделов и томов диска, но и создает определенные условия, при которых восстановление этих данных будет максимально затруднено. Для ускорения работы Disk Wipe делает быстрое форматирование.

Узнать больше

bestforpc.com bestforpc.com

MiniTool Partition Wizard

На этот раз перед нами что-то вроде бесплатного «комбайна». MiniTool Partition Wizard умеет очень многое. Хотите очистить диск, раздел или том? А может быть сначала клонировать его? Или все же начать с переноса OS на другой HDD или SSD?

Нет, слово «mini» в MiniTool Partition Wizard явно лишнее, учитывая, что программа готова работать со встроенным диском, не менее эффективно разобраться с внешними HD, USB носителями самых различных форматов, включая SD карты и флэш-накопители.

Узнать больше

bestforpc.com bestforpc.com

Восстановление

DiskDrill Data Recovery

Как обещают разработчики, этот софт должен справиться с любыми сложностями и вытащить казалось бы уже потерянные навсегда файлы. Программа работает с самыми различными девайсами и системами, включая Windows, Mac, Android, iOS, SSD или HDD, SD или CF Card, USB накопители. Впрочем, мой личный опыт оказался не слишком радужным. Отказавшаяся работать SD карта Samsung, как на зло полностью забитая фотками с уникального мероприятия, была восстановлена примерно на 70 процентов. Но, с другой стороны, это был лучший результат по сравнению с другим софтом. К тому же 70 процентов — это все же лучше, чем ничего.

DiskDrill Data Recovery готова попытаться восстановить файлы любого формата и расширения, включая архивы и видео.

Узнать больше

bestforpc.com bestforpc.com

MiniTool Power Data Recovery

Эта утилита выглядит очень профессионально. Интерфейс рассчитан на самого неопытного пользователя, что приятно, потому что разбираться с хитросплетениями сложного GUI — это, наверное, последнее, чем хотел бы заняться юзер, расстроенный возможной потерей ценной информации.

bestforpc.com bestforpc.com

MiniTool Power Data Recovery работает с данными на самых разных носителях начиная HDD и SSD и заканчивая картами памяти и USB накопителями. Интересно, что программа также может попытаться спасти информацию со старого CD/DVD и iPod

Узнать больше

/////

Продолжение следует