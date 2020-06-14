Как улучшить свои фотографии без больших вложений? Самодельные рассеиватели.

При съёмке насекомых или мелких предметов с большим увеличением в полевых условиях не обойтись без вспышки. Вспышка позволяет снимать с короткой выдержкой, что поможет заморозить движение насекомых, например, а также убережёт от шевелёнки и смазов.

Свет от вспышки жёсткий и контрастный, и если второе не так плохо, то первое привносит в изображение глубокие тени и фото получается не сбалансированным, с этим нужно что-то делать. Вариантов как всегда много. Я расскажу о своих экспериментах и заметках.

Небольшое отступление.

Чтобы получить крупное изображение предмета съёмки используются разные приспособления, сегодня применим макрокольца,- это простейшее устройство без линз внутри, грубо говоря трубка с резьбой, которая устанавливается между камерой и объективом, отдаляя объектив от камеры мы получаем возможность фокусироваться вблизи и получать более крупное изображение объекта съёмки. Это если в двух словах.

У этого метода есть несколько плюсов и минусов.

Из плюсов можно отметить:

1. Данный способ, при минимальных вложениях, поможет примерно понять что такое макросъёмка и нужно ли покупать специализированный объектив, ведь он стоит не так дёшево.

2. Практически любой объектив можно применить и получать хорошее увеличение.

3. Макрокольца не содержат никаких оптических элементов, благодаря этому они не привнесут никаких искажений в конечное фото.

4. И самое главное, огромный новый мир, который раньше был недоступен =)

Из минусов:

1. Если брать самые простые макрокольца, без электроники, и собственно объектив без автофокуса, то снимать нужно только в ручном режиме, но это не такая беда, на самом деле.

2. Глубина резкости значительно уменьшается. То есть применив один набор макроколец, резкость будет чуть ли не несколько миллиметров, что усложняет процесс съёмки.

3. Количество света попадающего на матрицу уменьшается, поэтому нужно или увеличивать выдержку, что неудобно при съёмке в полевых условиях, или нужно использовать вспышку.

4. Диафрагму придётся зажимать посильнее, чтобы больше всего в кадре оказалось резким. А из-за этого изображение в видоискателе становится темнее.

Если все минусы показались тебе слишком серьёзными, то уверяю, это не так, но знать о них конечно же нужно.

Вернёмся к освещению. Как стало ясно, без вспышки никуда, а её резкий свет нужно чем-то смягчить, я перепробовал много вариантов..

Прикупив макрокольца сначала пробуешь снимать на открытой диафрагме, быстро понимаешь что резкости не хватает и прикрываешь диафрагму. Теперь резкость есть, но выдержка длинная, дома со штатива можно и так снимать, но это не наш случай. Дальше пытаешься подсветить разными лампочками и фонариками, но это не особо действенно и не сокращает выдержку настолько, чтобы было удобно снимать.

И вот ты открываешь встроенную вспышку.. =)

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

Делаешь снимок и получаешь даже нормальный результат. Если объект не глянцевый или блестящий.

1. Встроенная вспышка без рассеивателя 1. Встроенная вспышка без рассеивателя

Пробуем разные рассеиватели, начнём с того что под рукой может быть.

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

Площадь небольшая, но разница уже видна. От цвета баночки даже поменялась цветовая температура кадра.

2. Белая баночка от плёнки 2. Белая баночка от плёнки

Я попробовал разные модификаторы...

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

Мощность вспышки уже падает, нужно поднимать.

3. Рассеивающая поверхность из пластиковой тарелки 3. Рассеивающая поверхность из пластиковой тарелки

Даже такие небольшие рассеиватели света могут помочь в различных ситуациях, но когда речь о макросъёмке, то влияние их не так существенно, потому что они далеко от объекта съёмки. Нужно как-то приблизить источник света, но так как вспышка встроенная в ход идут разные монстры ))

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

Источник стал немного ближе к объекту съёмки, поэтому свет интенсивнее, а изображение контрастнее.

4. Калька в качестве рассеивателя неплохой вариант 4. Калька в качестве рассеивателя неплохой вариант

Результат с такой конструкцией мне нравился, но удобство так себе, хрупко и не очень компактно.

Дальше попробовал утеплитель из строительного магазина, опытным путём было решено использовать два слоя.

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

Результат тоже неплохой. С такой удобной штукой я проходил достаточно долго, пока потихоньку накопил на внешнюю вспышку, так как внутренняя и перезаряжается не так быстро, ну и батарею камеры садит.

5. Рассеиватель из утеплителя 5. Рассеиватель из утеплителя

Внешняя вспышка Yongnuo YN460, достаточно мощная и компактная вспышка. Работала отлично, разве что крышка треснула спустя какое-то время. Теперь на вспышке красуется резинка, которая не даёт аккумуляторам вылетать =)

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

Внешняя вспышка позволяет не думать о ресурсе батареи камеры, более удобна, и с ней можно снимать серией, если мощность где-то посредине. Тестовый кадр здесь не очень, я в то время использовал прямоугольник из пачки сока, свет был интенсивней и изображение тоже было хорошее, даже без рассеивателя.

6. Внешняя вспышка без рассеивателя. 6. Внешняя вспышка без рассеивателя.

Пробовал большой рассеиватель типа такого, и похожий с креплением на внешней вспышке. Понял, что для съемки мелких объектов большой рассеиватель только мешает.

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

Изображение тоже очень даже ничего было, но здесь на тесте без вышеупомянутого прямоугольника из пачки сока выглядит не очень. И мощность вспышки нужно задирать сильнее.

7. Внешняя вспышка и рассеиватель из утеплителя 7. Внешняя вспышка и рассеиватель из утеплителя

Хорошим вариантом был небольшой софтбоксик из картона с рассеивателем из материала, который используют как подложку для некоторых продуктов, он как пенопласт, только более плотный и хрупкий, что-ли.. Ещё из него тарелки иногда делают, думаю по фото понятно.

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

Такой вариант удобен тем, что свет можно направить в нужную сторону и приблизить к объекту съёмки. Свет не теряется нигде, а весь направлен в рассеивающую поверхность, из-за этого мощность можно ставить меньше. Громоздко, но результат радовал.

8. Софтбоксик с рассеивателем из пенопластовой тарелки 8. Софтбоксик с рассеивателем из пенопластовой тарелки

Свет всё ещё был фронтальным, то есть в лоб, и не давал какого-то объёма, а его хотелось. На примере с цветочком не сильно прям заметны изменения, но в полевых условиях боковой свет помогает проработать структуру насекомого, вырисовать фасетки например, или мелкие волоски. В то время я приобрел китайский радиосинхронизатор, чему был очень рад, и в связи с этим вспышка стала путешествовать на полоске алюминия, оказываясь сбоку, выше, ниже.. Тогда же распечатал шаблон и вырезал "лопушок" для вспышки.

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

Результат был хороший, направление света немного изменилось, но кое-где могли быть достаточно глубокие тени.

9. Вспышка сбоку с "лопушком" 9. Вспышка сбоку с "лопушком"

Дальше вспышка сбоку с маленьким рассеивателем из строительного магазина.

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

Картинка сбалансирована, свет фронтально-боковой. Мощность вспышки ещё меньше, серией снимать можно дольше, чтобы увеличить шанс получить хороший кадр.

10. Вспышка сбоку. Свет фронтально-боковой 10. Вспышка сбоку. Свет фронтально-боковой

Дальше на помощь пришёл железный конструктор, кусочек маленького штатива и ручка от валика)) Из них была сделана рукоятка, более удобная. Изначально там ещё был фонарик для облегчения наводки на резкость, но в солнечную погоду его мощности не хватало и от него я избавился.

Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д Nikon D3100+Макрокольца+Индустар-61 л/д

На фото ручка-держатель но не надет рассеиватель, здесь использовался маленький из пункта 5. На тестовом кадре как-то не очень, но в жизни результат был хороший.

11.Вспышка сбоку и немного сверху 11.Вспышка сбоку и немного сверху

Было ещё много разных монстров и каждый несколько раз да пригодился. Один давал контрастный и мощный свет, другой более направленный для создания светового акцента и т.д. Много чего не сохранилось, кое что видоизменялось бесконечно))

Некоторые промежуточные варианты

Различные козырьки из пластиковых бутылок Кольцо из пенопласта Различные козырьки из пластиковых бутылок

Со временем у меня появился другой фотоаппарат, вспышка и объектив. Пока я вернулся к рассеивателю из пункта 5, за его компактность и простоту монтажа. Свет практически верхний, несколько боковой. Так получается всё что мне нужно, кадр хорошо освещён, но теневой рисунок не убит сугубо фронтальным светом. Внешняя вспышка поджигается встроенной вспышкой и работает в TTL, радиосинхронизатора пока нет, может обойдусь TTL-шнуром.

Nikon D7000+Nikkor 55 f3.5+Yongnuo YN568 Nikon D7000+Nikkor 55 f3.5+Yongnuo YN568

Несколько фото с этого комплекта есть здесь

Результат пока такой. Вспышку удобно регулировать изменяя угол съёмки, поэтому это усредненный кадр, так сказать.

12. Вспышка сбоку. Свет верхне-боковой 12. Вспышка сбоку. Свет верхне-боковой

Для примера фото без рассеивателя и вспышки. Выдержка 2секунды, диафрагма 8, ISO100. Вроде бы не так и плохо, но выдержка очень длинная и позволит снимать только статичные объекты со штатива.

Без вспышки. Выдержка 2сек Без вспышки. Выдержка 2сек

Все снимки сделаны на Nikon D3100 + Индустар-61 л/д +макрокольца (4см)+ встроенная вспышка или внешняя Yongnuo YN460. Выдержка 1/200, диафрагма 8, ISO 100, мощность вспышек разная, для получения примерно одинаковых по освещению фотографий. Всё без обработки (jpg из камеры), только уменьшение размера.

Снимки не сильно отличаются на тесте в контролируемых условиях, но в полевых всё иначе. Во всяком случае ты сможешь понять, с чем есть смысл заморачиваться, а с чем нет и какой результат будет. Позже протестирую двухвспышечную систему и дополню статью. Пробуй разные варианты, даже со встроенной вспышкой можно получать хорошие кадры!

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