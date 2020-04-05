Очень вкусный капустный пирог. Минимум теста максимум начинки

Этот пирог покорил сердца всех членов нашей семьи. И даже дети ели его с удовольствием. Очень вкусный, нежный и красивый пирог. У этого капустного пирога максимум начинки, и совсем немного теста, и это его настоящая "изюминка". Такой отличный пирог отличное дополнение к обеду или ужину, но также и сам по себе отличный вариант перекуса. Это пирог настоящая находка и палочка выручалочка.

Смотрите видео-рецепт, где вы наглядно сможете увидеть весь процесс приготовления:

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Для заливного пирога с капустой нам понадобиться:

Для теста:

Сметана - 400 г

Яйцо - 3 шт

Разрыхлитель - 5 г

Мука - 120 г

Соль - во вкусу

Для начинки:

Капуста - 500 г

Морковь - 1 шт

Лук - 1 шт

Масло растительное - для обжарки

Соль и специи по вкусу

Кунжут - для посыпки

Шинкуем капусту, нарезаем лук, трем морковь на терке. Отправляем овощи тушиться до полуготовности, это очень важно, если капуста будет полностью готова, то пирог не получиться таким вкусным. В конце добавляем соль и специи по вкусу.

Взбиваем яйца с соль. Затем добавляем сметану и хорошо перемешиваем.

Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.

Форму 24 см. смазываем растительным маслом, выливаем половину теста.

Выкладываем начинку и сверху выливаем оставшиеся тесто. Посыпаем кунжутом. Отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 С на 40-45 минут.

Капустный пирог Капустный пирог

Получается очень вкусный пирог, которым вы накормите всю семью.

Приятного аппетита!!!

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