Очень вкусный капустный пирог. Минимум теста максимум начинки

Этот пирог покорил сердца всех членов нашей семьи. И даже дети ели его с удовольствием. Очень вкусный, нежный и красивый пирог. У этого капустного пирога максимум начинки, и совсем немного теста, и это его настоящая "изюминка". Такой отличный пирог отличное дополнение к обеду или ужину, но также и сам по себе отличный вариант перекуса. Это пирог настоящая находка и палочка выручалочка.
Смотрите видео-рецепт, где вы наглядно сможете увидеть весь процесс приготовления:
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Для заливного пирога с капустой нам понадобиться:
Для теста:
Сметана - 400 г
Яйцо - 3 шт
Разрыхлитель - 5 г
Мука - 120 г
Соль - во вкусу
Для начинки:
Капуста - 500 г
Морковь - 1 шт
Лук - 1 шт
Масло растительное - для обжарки
Соль и специи по вкусу
Кунжут - для посыпки
Шинкуем капусту, нарезаем лук, трем морковь на терке. Отправляем овощи тушиться до полуготовности, это очень важно, если капуста будет полностью готова, то пирог не получиться таким вкусным. В конце добавляем соль и специи по вкусу.
Взбиваем яйца с соль. Затем добавляем сметану и хорошо перемешиваем.
Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.
Форму 24 см. смазываем растительным маслом, выливаем половину теста.
Выкладываем начинку и сверху выливаем оставшиеся тесто. Посыпаем кунжутом. Отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 С на 40-45 минут.
Получается очень вкусный пирог, которым вы накормите всю семью.
Приятного аппетита!!!
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