Кулинарка
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Очень вкусный капустный пирог. Минимум теста максимум начинки

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Этот пирог покорил сердца всех членов нашей семьи. И даже дети ели его с удовольствием. Очень вкусный, нежный и красивый пирог. У этого капустного пирога максимум начинки, и совсем немного теста, и это его настоящая "изюминка". Такой отличный пирог отличное дополнение к обеду или ужину, но также и сам по себе отличный вариант перекуса. Это пирог настоящая находка и палочка выручалочка.

Смотрите видео-рецепт, где вы наглядно сможете увидеть весь процесс приготовления:

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Для заливного пирога с капустой нам понадобиться:

Для теста:

Сметана - 400 г

Яйцо - 3 шт

Разрыхлитель - 5 г

Мука - 120 г

Соль - во вкусу

Для начинки:

Капуста - 500 г

Морковь - 1 шт

Лук - 1 шт

Масло растительное - для обжарки

Соль и специи по вкусу

Кунжут - для посыпки

Очень вкусный капустный пирог. Минимум теста максимум начинки

Шинкуем капусту, нарезаем лук, трем морковь на терке. Отправляем овощи тушиться до полуготовности, это очень важно, если капуста будет полностью готова, то пирог не получиться таким вкусным. В конце добавляем соль и специи по вкусу.

Очень вкусный капустный пирог. Минимум теста максимум начинки

Взбиваем яйца с соль. Затем добавляем сметану и хорошо перемешиваем.

Очень вкусный капустный пирог. Минимум теста максимум начинки

Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.

Очень вкусный капустный пирог. Минимум теста максимум начинки

Форму 24 см. смазываем растительным маслом, выливаем половину теста.

Очень вкусный капустный пирог. Минимум теста максимум начинки

Выкладываем начинку и сверху выливаем оставшиеся тесто. Посыпаем кунжутом. Отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 С на 40-45 минут.

Капустный пирог
Капустный пирог

Получается очень вкусный пирог, которым вы накормите всю семью.

Приятного аппетита!!!

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